moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

萬華媒體上季虧損收窄至352萬元

萬華媒體（0426）公布，2023年第三季虧損收窄至351.5萬元，2022年第三季虧損為473.5萬元，每股虧損為0.88仙。集團指，第三季虧損主要因營業額增加和營運費用減少。

萬華媒體2023年第三季營業額為1171.9萬元，按年升6.46%。當中第三季娛樂及生活時尚業務為844.7萬元，按年升8.87%﹔手錶、汽車業務及其他營業額為327.2萬元，按年升0.7%。

其他報道

金管局逆周期措施幾近全撤 惟3000萬元以上物業及非自住物業仍受限

新世界百貨中期轉賺170萬 不派息

信義光能︰李友情辭任CEO 由主席之子李聖潑接任

和記電訊與香港華為簽訂 5.5G 綠色發展合作備忘錄

政府消息人士：撤辣前每年平均收辣稅94億  將來視情況再引入辣稅或調整稅階

九倉發盈喜 料轉賺5至10億

信通院：1月內地智能電話出貨量按年61%

新地中期多賺7.77% 基礎溢利跌5.9% 中期息0.95元 減24%

全日沽空金額減8% 比率降至15% 盈富沽空增2.9倍 比率升至56%

陳茂波：擬優化新股價格發現流程並審視公眾持股量要求

金管局：坊間批銀行對中小企落雨收遮「不太公平」 疫情時還息不還本支持企業

恒指收市跌253點見兩周最大跌幅 地產股升幅收窄 長實打回原形

金管局：倘不放寬按揭是不合理使用監管權力 不擔心本地發展商行業風險

國泰：增加往返西安及青島的航班運力

彭博專欄：港府撤辣圖令樓市復常 金融中心不應有購買限制

金管局：3000萬元樓價過往已包括98%成交宗數 現無考慮放寬按揭成數高於七成

A股三大指數急挫 滬指失守3000點 深指跌2.4%

財爺料27/28年度起香港可按全球最低税率收首筆税款150億 冀保港徵税權

「薯條哥」SBF律師團稱竊取客戶80億美元一罪 刑期以63至78個月為宜

債券交易員料今年聯儲局減息少於75個基點