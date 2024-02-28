萬華媒體（0426）公布，2023年第三季虧損收窄至351.5萬元，2022年第三季虧損為473.5萬元，每股虧損為0.88仙。集團指，第三季虧損主要因營業額增加和營運費用減少。
萬華媒體2023年第三季營業額為1171.9萬元，按年升6.46%。當中第三季娛樂及生活時尚業務為844.7萬元，按年升8.87%﹔手錶、汽車業務及其他營業額為327.2萬元，按年升0.7%。
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