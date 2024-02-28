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百度上季盈利跌48% 全年多賺1.69倍

百度（9888）公布截至去年底第四季度業績，盈利跌48%至25.99億元（人民幣，下同），經調整淨利則增44.4%至77.55億元，收入增5.7%至349.51億元。全年計，盈利升1.69倍至203億元，經調整盈利則增39%至287億元，營收與利潤均超市場預期。

AI成為百度的增長新動力，2023年百度核心收入1034.65億元，歸屬百度核心的淨利潤（non-GAAP）274億元，同比增長38%；2023年12月，百度App月活用戶數達6.67億。截至2024年1月2日，蘿蔔快跑總服務量超500萬單。董事長兼首席執行官李彥宏表示，2023年集團在文心大模型與文心一言、重構產品和服務、以及商業化方面取得重大進展。同時，百度核心業務保持韌性和健康發展。

展望未來，將繼續堅定對生成式AI和基礎模型的投入，為創造新增長引擎奠定基礎；首席財務官羅戎表示：過去一年，集團持續專注提升運營效率，今年將繼續提高運營效率，實現高質量增長。

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