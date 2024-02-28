對於標準稅率實行兩級制，陳嘉華認為其影響範圍並不大，該措施只針對高淨收入人士。至於有意見認為視該措施為港府「試水溫」、日後將加稅的訊號，陳嘉華則認為其不一定代表港府將未來加稅。

香港會計師公會財政預算案建議召集人楊澤志補充指，港府新一份財政預算案體驗了「能者多付」原則，如在電動車首次登記稅及物業累進差餉制度，分別根據電動車及物業的價格高低進行徵稅，其目的旨在將財富重新分配於社會不同地方上。

新財案中港付擬恢復徵收3%酒店房租稅。香港會計師公會會長梁思傑指出，港府提議的酒店稅佔房租並不多，而香港一行實行簡單稅制，其他地方則一向有銷售稅或消費稅等，認為本次預算案中亦有許多加強香港作為「盛事之都」的措施，如深度遊等，對整體財案中就吸引旅客方面持正面看法。楊澤志則稱，其酒店房租稅實際上只收幾十元至一百元，而其他地區亦有類似的徵稅或消費稅。

先前香港會計師公會建議港府全面檢討其稅制，又提到推出新稅源其過程達數以十年計。陳嘉華表示，全面檢討稅制不只是考慮新稅源，應同時檢討現有稅制是否行之有效。她續指，港府稅收政策旨在吸引外資及國外公司到港設立中心，而過往於私募基金及家庭辨公室方面提供稅收減免，港府應檢討稅收減免是否過多或不足。

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