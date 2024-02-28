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陳浩濂：將於3月1日推出首個「香港綠色金融科技地圖」原型

財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，為推動綠色金融科技生態圈的發展，除了專為綠色金融科技而設的概念驗證測試資助計劃，政府將於 3 月 1 日在數碼港推出首個「香港綠色金融科技地圖」原型，冀與不同持份者合作，提供包括香港綠色金融科技公司及其服務等一站式資訊，提高企業知名度、加強各方聯繫，推動綠色金融業的發展。

另外，香港數碼港主席陳細明表示，數碼港作為最大的金融科技及第三代互聯網社群，其社群成員分別在ESG報告、投資、碳信用交易、負責任採購、區塊鏈方面等都有前瞻性的解決方案，其中不少已獲多家金融機構採用。

為推動香港建構為國際綠色科技及金融中心，一連六日的「香港綠色周」(2月26日至3月2日) 昨日開幕，數碼港聯同Finoverse及世界綠色組織合辦的旗艦活動 —— 首屆「香港綠色金融科技論壇」亦於今天圓滿結束。論壇匯聚超過500名參加者及逾30名來自環境、社會和企業管治投資、碳交易、區塊鏈等的金融界專家，除了探討如何結合人工智能、 Web 3.0 技術及綠色金融科技，亦就環境、社會和企業管治投資、碳交易、區塊鏈等不同綠色金融層面進行多元化討論、研究與合作，促進本港金融科技、綠色科技和綠色金融的發展。

分會場TechLab則精選了全球數十家前沿綠色科技研發的初創公司，進行綠色金融相關的技術與產品示範及工作坊。其中，兩家數碼港初創企業：氣候風險和 ESG 解決方案平台「有機數」及可持續性分析平台PortageBay，分別於現場分享了如何運用創新科技在氣候風險變遷的情況下進行ESG投資、以及介紹可持續性報告對投資風險的廣泛影響。

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