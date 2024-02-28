財政預算案發表後，德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，他們樂見政府持續與內地積極商討擴大互聯互通機制產品的納入範圍，他們同時期待討論議程能夠覆蓋股票互聯互通對投資者和發行人准入門檻的降低，並擴展南向通至一級市場。
對於香港經貿網絡在中東及東盟地區的擴展，建議港交所同時考慮在中東及印尼設立推廣辦事處，以更好地促進與投資者和潛在發行人之間的交流、推廣及對接。
在房地產投資信託基金（REIT）單位轉讓獲豁免繳付印花稅的前提，為更好吸引在香港以外的離岸人民幣回流，鼓勵港幣–人民幣雙櫃台股票交易的增量擴容，建議雙櫃台人民幣股票交易的股票印花交易稅實施2年減半徵收，助力人民幣國際化的穩慎推進。此外，為進一步提升市場競爭力，建議再審視股票印花交易稅率，審時度勢，適時再下調印花稅率。
此外，德勤中國香港數字資產主管合夥人呂志宏表示，該行樂見政府積極建設香港成全球數字資產中心的決心，相信將持續優化與內地和國際市場接軌的制度，在支持創新和監管之間取得平衡。穩定幣是數字資產在傳統金融領域的其中一個重點應用場景，在香港有廣闊的發展潛力，可促進本地數字資產生態圈穩健發展。
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