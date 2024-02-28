對於香港經貿網絡在中東及東盟地區的擴展，建議港交所同時考慮在中東及印尼設立推廣辦事處，以更好地促進與投資者和潛在發行人之間的交流、推廣及對接。

在房地產投資信託基金（REIT）單位轉讓獲豁免繳付印花稅的前提，為更好吸引在香港以外的離岸人民幣回流，鼓勵港幣–人民幣雙櫃台股票交易的增量擴容，建議雙櫃台人民幣股票交易的股票印花交易稅實施2年減半徵收，助力人民幣國際化的穩慎推進。此外，為進一步提升市場競爭力，建議再審視股票印花交易稅率，審時度勢，適時再下調印花稅率。

此外，德勤中國香港數字資產主管合夥人呂志宏表示，該行樂見政府積極建設香港成全球數字資產中心的決心，相信將持續優化與內地和國際市場接軌的制度，在支持創新和監管之間取得平衡。穩定幣是數字資產在傳統金融領域的其中一個重點應用場景，在香港有廣闊的發展潛力，可促進本地數字資產生態圈穩健發展。

其他報道

陳浩濂：將於3月1日推出首個「香港綠色金融科技地圖」原型

香港會計師公會：兩級制薪俸稅為好開始 冀港府未來於不同地方作調整

百度上季盈利跌48% 全年多賺1.69倍

法巴：預算案綠色政策助吸外國投資來港

萬華媒體上季虧損收窄至352萬元

政府消息人士：重徵酒店房租稅料有9萬個房間受影響

時計寶扭虧 中期賺1148萬元 不派息

金管局逆周期措施幾近全撤 惟3000萬元以上物業及非自住物業仍受限

新世界百貨中期轉賺170萬 不派息

信義光能︰李友情辭任CEO 由主席之子李聖潑接任

和記電訊與香港華為簽訂 5.5G 綠色發展合作備忘錄

政府消息人士：撤辣前每年平均收辣稅94億 將來視情況再引入辣稅或調整稅階

九倉發盈喜 料轉賺5至10億

信通院：1月內地智能電話出貨量按年61%

新地中期多賺7.77% 基礎溢利跌5.9% 中期息0.95元 減24%

全日沽空金額減8% 比率降至15% 盈富沽空增2.9倍 比率升至56%

陳茂波：擬優化新股價格發現流程並審視公眾持股量要求

金管局：坊間批銀行對中小企落雨收遮「不太公平」 疫情時還息不還本支持企業

恒指收市跌253點見兩周最大跌幅 地產股升幅收窄 長實打回原形

金管局：倘不放寬按揭是不合理使用監管權力 不擔心本地發展商行業風險

國泰：增加往返西安及青島的航班運力

彭博專欄：港府撤辣圖令樓市復常 金融中心不應有購買限制