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明報母企世界華文媒體去年第三財季 轉蝕111萬美元不派息

明報母企世界華文媒體（0685）公布截在去年12月31日止的第三財季業績，季內虧蝕111萬美元，去年則為純利83.5萬美元。季內收入達3636.3萬美元，較去年同期的3461.8萬美元升5%。集團解釋主要受惠於旅遊分部收入增加，惟受出版及印刷分部收益下降影響；世界華文媒體季內每股虧損0.07美仙，不派息。

按收入分部計，季內出版及印刷分部的收入跌至2693.2萬美元，較去年同期跌15.9%；集團旅遊分部於第三財季的表現持續改善，收入增至943.1萬美元，按年大升近2.63倍；集團稱，隨著其前往中國內地（包括新疆及西藏等地方）的豪華旅遊團深受客戶好評，香港旅遊業務的表現持續改善。

按地區計，馬來西亞分部季內收入減至1609.2萬美元，按年跌19.5%，主要由於市場消費者情緒普遍疲軟，導致廣告支出減少，加上去年同季有與選舉相關的廣告收入；香港及台灣分部的收入跌至916.4萬美元，按年跌9.3%，亦因市場情緒疲軟，令不少公司削營銷預算及廣告支出，導致廣告收益減少。

世界華文媒體展望，於地緣政治緊張局勢持續及利率高企的環境下，經營業務成本仍處於較高水平，加上集團經營所處市場的消費者情緒疲軟，集團預計本財年的剩餘季度將在艱難的經營環境中面臨重重挑戰。但旅遊分部預計將繼續保持增長勢頭。此外，集團預計報紙成本將呈下降趨勢，加上持續的成本控制工作，將有助於降低開支並提升盈利能力。

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