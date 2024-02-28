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易付達：支援港府實行不同措施於各個場景引入電子支付

易付達（亞洲）回應有關財政預算案之數字經濟政策時指，財政司司長最新發表新一年財政預算案，公布不少與數字經濟相關的措施，其中包括「數碼轉型支援先導計劃」，協助餐飲業及零售業的中小企進行電子支付、客戶管理等數碼轉型。易付達（亞洲）主席兼行政總裁勞俊傑對此表示歡迎，集團將全力支援政府實行不同措施，並全面於各個場景引入電子支付，助力香港邁向成為「智慧城市」。

至於港府亦宣布即將啟動「數碼港元」先導計劃第二階段試驗，以及於今年內推出首階段「多種央行數碼貨幣跨境網絡」（mBridge），同時擴大「數字人民幣」在港試點範圍。勞俊傑表示，集團作為本地領先的電子支付服務供應商之一，將會透過自身實戰及技術落地等經驗，協助推動香港數碼化。

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