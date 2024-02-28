易付達（亞洲）回應有關財政預算案之數字經濟政策時指，財政司司長最新發表新一年財政預算案，公布不少與數字經濟相關的措施，其中包括「數碼轉型支援先導計劃」，協助餐飲業及零售業的中小企進行電子支付、客戶管理等數碼轉型。易付達（亞洲）主席兼行政總裁勞俊傑對此表示歡迎，集團將全力支援政府實行不同措施，並全面於各個場景引入電子支付，助力香港邁向成為「智慧城市」。