HKIB提到，是次財案提出不少措施推動本港金融市場發展和提升行業競爭力，當中強調「邁向綠色未來」朝著國際綠色金融中心的方向邁進。而HKIB將支持一切有助推動綠色金融的配套和措施，並會著力加強相關的專業培訓工作，以配合國際綠色金融中心的發展方針。

HKIB表示，該會亦留意到財案重點提及與「匯聚人才」和「培育本地人才」相關的措施。而學會將會大力支持相關措施，亦會探討和深化自身的專業資歷培訓活動和工作，配合本地整體的人才政策。

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