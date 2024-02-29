該行又指，銀娛在增加市佔率方面，將高端中場高額博彩區遷移、增加餐飲等提升項目，大部份已於農曆新年前完成。展望該股將會新增高額角子機區、引入智能式籌碼及科技、強化對面向高端中場客人的銷售團隊。長期來說，該股將於澳門銀河3D期，新增房間數目達100間客房的新酒店，吸引貴賓及高端客戶。其引述銀娛管理層指，料將就澳門銀河四期及星際酒店娛樂場分別投資51億元資本開支及10億元翻新。在非博彩方面，其料非博彩相關營運開支，與資本開支的佔比，變得較為平均，並料澳門政府容許較大彈性，今年首季的營運開支，會接近2019年的水平。

美銀的報告進一步指，銀娛在非博彩項目的投資會與2023年的30億元水平相約，甚至會稍多。與非博彩相關的營運開支佔比，相比資本開支的比例，料由2023年度的各佔五成，變成今年度營運開支佔比約三分之二。

銀娛今日股價收報42.75元，升1.67%。

其他報道

信義玻璃料今年債務再減 全年資本開支約25億

港交所：投資虧損涉虛擬銀行股權及中國公司的投資

金沙鄭君略：新年訪客及消費超疫情前 非博彩大升

金管局：1月新申請按揭貸款按月升36.8%至6523宗

金管局：1月本港貸款總額按月跌0.8%

玖龍紙業委任張茵外甥女張連茹為執董

九毛九委任何成效為新行政總裁

太平洋航運去年少賺八成至1.1億美元 派息率維持七成

新世界今年將回購並承諾2024財年不供股 料全面撤辣樓市交投升四至五成

網易上季經調整純利74億人幣遜預期 美股盤前跌6%

雲音樂去年轉賺7.3億人幣 不派息

新世界中期轉蝕 核心盈利升12% 削派息 收入遠遜預期 無供股計劃

按揭公司發行120億債券 歷來機構市場最大筆港元債公開交易

Coinbase市值超過港交所 躍升全球第四大上市交易所

資金掃貨 恒指收市跌25點 MSCI換馬成交創1個月高 全月計恒指創13個月最大升幅

渣哥承認大渣哥欠租恐數月後結業 去年集團蝕逾1400萬

虛銀PAOB明起上調個人活期存款年利率至2厘

樂思集團今起招股 一手入場費3787元

標普：國企為LGFV發債還錢不符中央目標 料不會廣泛使用

富瑞：上調信義光能目標價 維持「持有」 料盈利或在未來數年受壓

泓基集團今起招股 一手入場費2727元

滬深兩市成交額連續兩日破萬億 深成指創板指升逾3%