銀河娛樂（0027）公布業績後，大行相繼發表報告。匯豐的報告指，料銀娛管理層會在維持市場佔有率方面，採取更積極策略，包括增加再投資。但基於他們對邊際利潤偏向更保守看法，因此其會調低銀娛24/25年的EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）4%，並將目標價稍降，由原先的52.5元降至51元，及維持「買入」評級。
該行又指，銀娛在增加市佔率方面，將高端中場高額博彩區遷移、增加餐飲等提升項目，大部份已於農曆新年前完成。展望該股將會新增高額角子機區、引入智能式籌碼及科技、強化對面向高端中場客人的銷售團隊。長期來說，該股將於澳門銀河3D期，新增房間數目達100間客房的新酒店，吸引貴賓及高端客戶。其引述銀娛管理層指，料將就澳門銀河四期及星際酒店娛樂場分別投資51億元資本開支及10億元翻新。在非博彩方面，其料非博彩相關營運開支，與資本開支的佔比，變得較為平均，並料澳門政府容許較大彈性，今年首季的營運開支，會接近2019年的水平。
美銀的報告進一步指，銀娛在非博彩項目的投資會與2023年的30億元水平相約，甚至會稍多。與非博彩相關的營運開支佔比，相比資本開支的比例，料由2023年度的各佔五成，變成今年度營運開支佔比約三分之二。
銀娛今日股價收報42.75元，升1.67%。
其他報道
新世界今年將回購並承諾2024財年不供股 料全面撤辣樓市交投升四至五成
新世界中期轉蝕 核心盈利升12% 削派息 收入遠遜預期 無供股計劃
資金掃貨 恒指收市跌25點 MSCI換馬成交創1個月高 全月計恒指創13個月最大升幅
富瑞：上調信義光能目標價 維持「持有」 料盈利或在未來數年受壓