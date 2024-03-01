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許正宇：打風開市屬市場共識 今年中之前敲定細節

財經事務及庫務局局長許正宇接受香港電台訪問時表示，惡劣天氣下維持股票市場運作是市場共識，會在今年中之前敲定細節，待市場準備就緒便會落實。

他指出，颱風下進行股票交易，涉及錢銀交收，券商員工未能返回公司要在家工作，要有網絡安排令員工做到原本辦公室的工作，目前有些機構已有在家工作安排。

許正宇又說，促進股票市場流動性專責小組提出多項建議，包括上市安排、規管安排等，將會「成熟一項、推一項」。

政府大量發債成昨日財政預算案其中一個焦點，許正宇說，未來5年政府發債比率佔本地生產總值9%至13%，相對其他經濟體屬好低水平。他重申發債不會用於經常性開支，是投資公共工程項目，會對經濟發展有幫助。政府稍後到立法會提交決議案，批准政府的債務上限去到5000億元。他說立法會有一定機制檢視政府借多少錢，當局不會自說自話。

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