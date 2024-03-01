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大華銀行、澳新銀行及渣打向基滙資本發放144億元可持續發展表現掛鈎貸款

大華銀行、澳新銀行及渣打香港宣布，聯手向私募基金基滙資本牽頭財團，提供144億元可持續發展表現掛鈎貸款，為其民坊旗下涵蓋16個香港購物商場物業的零售資產組合進行再融資。

該筆3年期可持續發展表現掛鈎貸款與可持續發展目標掛鈎，包括減少電力消耗、管理可回收廢料 、實施綠色租賃實務及獲取WELL認證。

大華銀行、澳新銀行及渣打香港獲委託為這項交易的牽頭安排行、包銷行及簿記行，其中大華銀行同時擔任融資及擔保代理行，以及該銀團貸款的可持續發展表現掛鈎貸款顧問。

香港品質保證局將根據這次交易的具體關鍵績效指標（KPI）和可持續發展績效目標（SPT），對借款人進行績效審查。

是次涉及再融資的購物商場物業組合總樓面面積約超過200萬平方呎，提供近8,000個車位。物業組合的商場包括長亨商場、啟業商場、錦泰商場、葵盛東商場、麗閣商場、利安商場、李鄭屋商場、現崇山商場、愛定商場、順天商場​商舖及停車場、石籬商場一期及二期、大窩口商場、青衣商場、慈正商場、友愛商場及雍盛商場。

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