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植田和男：物價目標尚未在望 日圓貶值

日本央行行長植田和男稱物價目標尚未在望，此番言論可能會令央行或最早3月加息的猜測受挫。

每百日圓兌港元曾貶值最多0.29%，是2月16日後最大幅度，當日幅度為0.43%。低見5.205，是2月29日5.1948後最弱。現報5.2067元，貶值0.25%。

植田和男表示，「我們還無法預見到實現可持續和穩定的通脹目標」，「我們將繼續尋求確認薪資和物價之間的良性循環是否開始運轉起來」，「到目前為止我們的觀點沒有改變，認為日本經濟正在溫和復蘇，而且將會繼續向前」。

植田和男表示，預計將在3月達到頂峰的薪資談判將是確認經濟是否處於良性循環的關鍵。他表示，有理由預期薪資談判會取得積極成果。他說工人的要求超過了去年的水平，許多公司積極響應他們的要求。

 

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