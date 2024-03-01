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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR由升轉跌 港元貶值見半年最弱

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌1.58點子至4.46917%，是2023年9月11日後最低，當日報4.29048%。

港元現報7.8284元升值6點子，曾貶值最多8點子，報7.8298元，是2023年10月19日7.83元後最弱。亦曾升值最多9點子，報7.8281元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌103.29點子至3.93417%，是2月27日後最低；1星期HIBOR跌3.3點子至4.26702%，是2月6日後最低；2星期HIBOR跌0.11點子至4.36417%，是2月6日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至4.68315%；6個月期HIBOR跌0.07點子至4.68857%；12個月期HIBOR無升跌報4.76571%。

美元指數現報104.052貶值0.104點或0.1%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44007%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9695%，連續5日擴闊，利差是2023年9月11日後最闊，當日差距為-1.1523%。

對上一次連續5日擴闊，是2024年2月06日，當日利差報-0.9336%。

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