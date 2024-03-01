美國監管機構在1月批准11隻比特幣ETF，這一具有里程碑意義的決定引發了對該產品需求激增。嘉信理財和羅賓漢(Robinhood Markets Inc.)早前亦在獲得批准後不久就開始提供比特幣現貨ETF。瑞銀向部分擁有經紀賬戶的理財客戶提供了一些比特幣ETF。CoinDesk稱，摩根士丹利正評估在其平台上添加現貨比特幣ETF。摩根士丹利的一名代表拒絕置評。

富國銀行的一名代表證實，自美國證券交易委員會(SEC)批准以來，可以通過Wells Fargo Advisors或該行線上平台WellsTrade主動購買現貨比特幣ETF。美國銀行的一名代表拒絕置評。

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