Ruffini表示，「去年最後一個季度，（公司在）中國的表現相當成功。中國新年期間也是，非常、非常強勁」，「中國對我們來說是非常有意思的市場」，中國民眾也在日本、韓國和歐洲各地旅遊，幾乎回到了2019年的水平。

Ruffini稱，最大的消息是，經歷了2017、2018年以來的危機後，香港市場的消費者已經回歸，「亞洲對我們而言是相當穩健的市場」。

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