理想汽車董事長兼行政總裁李想表示，儘管2月受到農曆新年、理想L系列年款切換部分車型售罄的影響，公司的日均交付量（撇除8天新春假期）較去年2月日均交付量仍然大幅增長。理想MEGA和2024款理想L系列車型，將在今天下午舉行的「理想汽車2024春季發布會」上正式發布。隨着新車型發布和交付，公司的目標是3月恢復到月交付5萬輛的水平。

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