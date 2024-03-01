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恒指半日升124點 升穿10天線 科指升1.5% 美團升8% 新世界跌6%

內地2月PMI連續5個月低於50，而非製造業超預期擴張，A股、港股上升，憧憬加息押後日股再創新高。美團（3690）曾升最多8.65%，是2023年3月23日後最大升幅。新世界發展（0017）曾跌最多7.29%，是2023年11月27日後最大跌幅。國指、科指收市後換馬。

恒指今早低開120點，高位升140點，低位跌190點，高低波幅331點。金融、非必需消費品、能源股推動大市。上升股份比例為14.73%，下跌為13.24%，無升跌為72.01%。

恒指半日升124點或0.75%，報16636點，大市成交金額626億元；國指升65點或1.15%，報5743點。恒生科技指數收報3485點，升1.57%。

藍籌股成交金額40.23億元，佔大市成交6.42%；科指成份股成交金額15.71億元，佔大市成交2.5%；國指成份股成交金額19.93億元，佔大市成交3.18%。

24隻雙櫃台股，總成交0.32億元人民幣，相當於約0.34億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少7.89%，至85.19億元，佔大市成交121.16%。牛熊證成交金額42.15億元，增加8.49%；窩輪成交金額43.04億元，減少19.75%。

匯控（0005）、美團（3690）、建行（0939）貢獻恒指較多。友邦（1299）、騰訊（0700）、港交所（0388）拖累大市。

藍籌16隻升，55隻下跌，11隻無升跌。美團（3690）升8.4%，收報86.5元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌6.59%，收報9.22元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，14隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）收報86.5元，升8.4%；跌幅最大的是小米（1810）收報13元，跌1.66%。

恒指升穿10天線(16548.49點)，上試100天線(16728.57點)。科指10天線(3391.81點)失而復得。

北水南下合計淨流入19.28億元，較上日增加40.97%，連續第12日流入，累計流入347.71億元，對上一次連續12日淨流入是2023年9月6日。南水北上合計淨流出58.7億元人民幣，終止連續3日流入。

焦點股

美團（3690）曾升最多8.65%，是2023年3月23日後最大升幅，當日升幅為8.98%。高見86.7元，是2023年12月15日87.5元後最高。半日收報86.5元，升8.4%。連升2日，累計升8.15元，對上一次連升2日是2024年2月21日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2024年2月22日。

新世界發展（0017）曾跌最多7.29%，是2023年11月27日後最大跌幅，當日跌幅為8.04%。低見9.15元，是2月15日9.06元後最低。半日收報9.22元，跌6.59%。連跌2日，累計跌0.86元，對上一次連跌2日是2月26日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月26日。

個股表現

新世界發展（0017）旗下荃灣D‧PARK商場據報獲38億元洽購。收報9.6元，跌2.74%。

京東（9618）雲服務減價 針對特定服務商「再低10%！」。收報90.45元，升1.57%。

易居（2048）終止供股。收報0.164元，無升跌。

百勝中國（9987）全年多賺87% 息0.16美元 擬回購12.5億美元。收報343.2元，升0.35%。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，博雅互動（0434）創52周高，見1.05元，收報1.05元，升2.94%。卡賓（2030）收報0.94元，無升跌。

十月稻田（9676）盈警料去年經調整盈利跌至少45%。收報24.3元，升0.41%。

新濠國際（0200）旗下新濠博亞全年虧損減七成至2.78億美元，就氹仔新濠鋒減值2.08億美元。收報5.09元，跌0.78%。

香港寬頻（1310）：黎汝傑辭任CEO職位，楊主光接任。收報3.23元，無升跌。

匯豐料銀娛（0027）增投資維持市佔率，美銀預期該股今年非博彩投資30億。收報42元，跌1.75%。

港交所（0388）：投資虧損涉虛擬銀行股權及中國公司的投資。收報240.4元，跌0.99%。

信義玻璃（0868）料今年債務再減，全年資本開支約25億。收報7.87元，跌1.63%。

新世界（0017）中期轉蝕，持續經營業務盈利5億倒退近13%，削派息，收入遠遜預期，無供股計劃。新世界今年將回購並承諾2024財年不供股，料全面撤辣樓市交投升四至五成。收報9.6元，跌2.74%。

金沙（1928）鄭君略：新年訪客及消費超疫情前，非博彩大升。收報22.5元，升0.9%。

玖龍紙業（2689）委任張茵外甥女張連茹為執董。收報3.53元，跌2.75%。

九毛九（9922）委任何成效為新行政總裁。收報5.44元，無升跌。

太平洋航運（2343）去年少賺八成至1.1億美元，派息率維持七成。收報2.4元，升4.8%。

網易（9999）上季經調整純利74億人幣遜預期，美股盤前跌6%。收報173.6元，跌1.48%。

雲音樂（9899）去年轉賺7.3億人幣，不派息。收報90.4元，升2.49%。

破頂股表現

破頂股包括，上美股份（2145）創上市新高，見41.95元，收報41.65元，升3.61%；今海國際（2225）創上市新高，見4.15元，收報3.79元，升3.27%；力天影業（9958）創上市新高，見4.01元，收報3.91元，升4.27%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見344.7元，收報344.7元，升1.38%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1104.25元，收報1104.05元，升0%；華夏納指（3086）創上市新高，見36.9元，收報36.88元，升1.32%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見21.2元，收報21.1元，升1.83%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1044.9元，收報1044.55元，升0.02%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見20.28元，收報20.26元，升1.35%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見87.92元，收報87.34元，無升跌；優必選（9880）創上市新高，見105.5元，收報105元，升7.47%；南方東英日經225指數ETF （3153）創上市新高，見84.86元，收報84.8元，升1.36%；新東方（9901）創52周高，見75.5元，收報75.5元，升1.68%；香港生力啤（0236）創52周高，見0.96元，收報0.96元，無升跌；博雅互動（0434）創52周高，見1.05元，收報1.05元，升2.94%；百德國際（2668）創52周高，見0.46元，收報0.435元，升24.29%；維達國際（3331）創52周高，見23.4元，收報23.35元，升0.43%；威勝控股（3393）創52周高，見5.17元，收報5.13元，升4.48%；中國動向（3818）創52周高，見0.395元，收報0.395元，升3.95%；ATLINKS（8043）創52周高，見0.28元，收報0.28元，升7.69%；中國新華電視（8356）創52周高，見0.021元，收報0.018元，升50%；盛龍錦秀國際（8481）創52周高，見0.415元，收報0.405元，升5.19%。

破底股方面

5隻股份創上市新低，包括華僑城（亞洲）（3366）低見0.19元，收報0.19元，跌5%；烯石電車新材料（6128）低見0.174元，收報0.18元，跌6.25%；倍搏集團（8331）低見0.105元，收報0.105元，跌13.93%；金輝控股（9993）低見1.94元，收報2.02元，跌5.61%；瑞浦蘭鈞（0666）低見14.2元，收報14.2元，跌6.7%。

8隻股份創52周低，包括常茂生物（0954）低見0.465元，收報0.465元，跌12.26%；創業集團控股（2221）低見0.22元，收報0.229元，跌3.78%；小黃鴨德盈（2250）低見1.22元，收報1.22元，跌1.61%；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；京信通信（2342）低見0.52元，收報0.54元，跌10%；中裕能源（3633）低見4.94元，收報5.1元，升3.03%；泓富產業信託（0808）低見1.22元，收報1.27元，跌1.55%；冠君產業信託（2778）低見1.57元，收報1.59元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中國新華電視（8356）創52周高，見0.021元，收報0.018元，升50%；飛霓控股（8480）收報0.3元，升43.54%；百德國際（2668）創52周高，見0.46元，收報0.435元，升24.29%；融科控股（2323）收報0.017元，升21.43%；同景新能源（8326）收報0.15元，升20.97%；寶發控股（8532）收報0.06元，升20%；易鑫集團（2858）收報0.69元，升18.97%；佳民集團（8519）創52周高，見0.21元，收報0.202元，升18.13%；新紐科技（9600）收報0.54元，升17.39%；聲揚集團（8163）收報0.056元，升16.67%；錦藝集團控股（0565）收報0.2元，升14.29%。

下跌異動股，包括，中旭未來（9890）收報37.8元，跌30%；萬星控股（8093）收報0.107元，跌27.7%；天彩控股（3882）收報0.88元，跌21.43%；吉星新能源（3395）收報0.23元，跌19.3%；泰林科建（6193）收報0.33元，跌17.5%；瑞強集團（8427）收報0.083元，跌17%；科笛－Ｂ（2487）收報8.47元，跌16.96%；長久股份（6959）收報15.02元，跌15.24%；亨泰（0197）收報0.35元，跌14.63%；倍搏集團（8331）創上市新低，見0.105元，收報0.105元，跌13.93%；聯旺集團（8217）收報0.087元，跌13.86%。

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