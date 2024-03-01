港交所（0388）行政總裁陳翊庭今履新，她向同事發電郵，表示希望在上任首日，表示很榮幸能領導一群才華橫溢的人，共同管理這個在香港以至全球擔當重要角色的交易所。
她續稱，對於可與同事抓住巨大的機會感到充滿動力，尤其是對中國這個世界第二大經濟體的長遠成長機會、東南亞和中東的新資本和貿易中心以及科技為資本市場釋放新的潛力感到特別興奮。
然而，陳翊庭稱並沒有忽視要面對挑戰。全球金融市場正處於動盪時期，香港也不例外。但是，儘管宏觀環境如此，港交所的業務並沒有放緩。她感謝同事的辛勤工作，沒有讓短期挑戰的紛擾分散對長期業務定位的注意力，而是持續改善基礎設施，開發產品生態系統及擴大客戶群等等。
陳翊庭表示，在港交所工作7年的時間裡，逐漸意識到港交所是一個在本地、區域和全球市場中發揮關鍵作用金融市場基礎設施，期待與同事合作，創造適當的條件，將不同的持份者聚集在一起，共同提高市場吸引力和競爭力，並最終塑造香港在未來10年乃至更長時間內作為國際金融公司的發展。
其他報道
恒指半日升124點 升穿10天線 科指升1.5% 美團升8% 新世界跌6%
港元拆息普遍向下 1個月HIBOR由升轉跌 港元貶值見半年最弱
大華銀行、澳新銀行及渣打向基滙資本發放144億元可持續發展表現掛鈎貸款
台灣2月製造業PMI降至48.6 標普全球：營運景氣正靠近持平
紐約聯儲行長Williams：無必要進一步收緊政策 料今年稍後減息
新資本投資者入境計劃今接受申請 許正宇：吸引中東及東南亞等地高淨值人士
內地2月製造業PMI跌至49.1 好過預期 連續5個月低於50
A股三大指數個別發展 人行今逆回購縮至百億 一周淨投放6320億