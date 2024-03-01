她續稱，對於可與同事抓住巨大的機會感到充滿動力，尤其是對中國這個世界第二大經濟體的長遠成長機會、東南亞和中東的新資本和貿易中心以及科技為資本市場釋放新的潛力感到特別興奮。

然而，陳翊庭稱並沒有忽視要面對挑戰。全球金融市場正處於動盪時期，香港也不例外。但是，儘管宏觀環境如此，港交所的業務並沒有放緩。她感謝同事的辛勤工作，沒有讓短期挑戰的紛擾分散對長期業務定位的注意力，而是持續改善基礎設施，開發產品生態系統及擴大客戶群等等。

陳翊庭表示，在港交所工作7年的時間裡，逐漸意識到港交所是一個在本地、區域和全球市場中發揮關鍵作用金融市場基礎設施，期待與同事合作，創造適當的條件，將不同的持份者聚集在一起，共同提高市場吸引力和競爭力，並最終塑造香港在未來10年乃至更長時間內作為國際金融公司的發展。

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