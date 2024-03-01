新世界發展（0017）公布，以40.2億元向華懋集團出售荃灣愉景新城商場（D‧PARK）及停車場全部權益，有關交易將於今年4月份內完成。新世界表示，將會繼續出售非核心資產，加快資金回籠發展核心業務。
是次出售的商用物業，包括愉景新城商場部分，總面積約63萬平方呎，以及1000個車位的停車場。
華懋集團表示，對是次成功收購愉景新城商場及停車場感到欣喜。華懋對香港長遠經濟和樓市前景甚有信心，並計劃持有愉景新城商場作長線投資。 華懋相信，收購此地區性商場可與區內如心廣場一期及二期、荃灣西如心酒店業務、如心園產生協同效應。
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