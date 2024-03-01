該集團表示此次虧損減少，主要由於到此前國內主要運營商集採中標項目落地的拉動，相關需求在2023年不斷釋放，對其天線產品出貨不斷攀升，使得國內運營商客戶的銷售收入較去年顯著增長；其二，集團不斷優化費用結構以提升公司整體運營效率，持續多年成效顯著。但是部分國內運營商集採項目的收入將於2024年及之後確認；以及主要國際設備商客戶生產佈局在2023年發生變化，新的工廠投產需要爬坡的過程，使得整體交付下降。以上綜合影響2023年整體銷售收入，進而影響淨利潤。

而該集團最新2023年全年業績將於2024年3月下旬刊發。

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