香港今年1月零售按年升0.9%，表現遠遜市場預期。香港零售管理協會執行總監羅振邦指出，去年1月尚未完全通關，大部分港人留在港過年，帶動本地市場的消費及零售氣氛，但今年已全面通關，加上北上消費趨勢持續，對本地零售有影響，令1月最終只錄得微升。
至於今年農曆新年表現，協會調查顯示，年初一至初八期間，44%受訪會員表示生意有所增長，由單位數至低雙位數等，例如化妝品、個人護理用品等，鐘表珠寶表現較佳；亦有56%會員認為，今年生意有所下跌，跌幅由單位數至中雙位數不等，主要涉及本地相關零售行業，例如便利店、家具等。整體而言，雖然個別行業新年期間可短暫回復到2018年水平，但整體生意仍相差兩至三成，相信要回復到2018年水平，仍有很長的路要走。
西安和青島即將納入港澳自由行城市，他預期，有助助過夜客表現，不過旅客現時主打文化體驗，仍需時觀察對香港經濟有多大影響，開放更多城市就要看香港整體承受力。
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