理想旗下增程系列的L7/8/9車型迎來改款，L7售價31.98萬至37.98萬元、L8售價33.98萬至39.98萬元、L9售價42.98萬至45.98萬元。

另外，李想在理想汽車2024春季發布會稱，「願意支付更高的工資，無論是北京還是常州，一線製造員工收入高於當地製造業收入平均值的30%以上，他們當中有退伍的軍人，也有 剛畢業的學生。 」他指，目標3年內讓所有理想汽車工廠裡的員工獲得日本、德國等發達工業國家同樣等級的收入和成就。

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