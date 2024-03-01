理想（2015）純電動車Mega今正式上市，售價為55.98億元（人民幣，下同）董事長兼行政總裁李想透露，該車將採用寧德時代麒麟5C電池，峰值功率可達520千瓦，可實現12分鐘補能500公里。 他續稱，接下來理想旗下純電車產品都將標準配置為5C超充電池。基礎建設方面，理想計畫將投入60億元打造5000座超充站，涵蓋95%的高速與國道。
理想旗下增程系列的L7/8/9車型迎來改款，L7售價31.98萬至37.98萬元、L8售價33.98萬至39.98萬元、L9售價42.98萬至45.98萬元。
另外，李想在理想汽車2024春季發布會稱，「願意支付更高的工資，無論是北京還是常州，一線製造員工收入高於當地製造業收入平均值的30%以上，他們當中有退伍的軍人，也有 剛畢業的學生。 」他指，目標3年內讓所有理想汽車工廠裡的員工獲得日本、德國等發達工業國家同樣等級的收入和成就。
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