標普指出，獲評級的發展商擁有強大的流動性，當樓市表現更低迷時，由於銀行將專注服務優質貸款方，可使相關發展商免受未有評級發展商所面對的流動性壓力。

該行去年11月預期，由於房地產供應增加及高利率，今年樓價將下跌5至10%。截至今年2月底，樓價較2023年底下跌約1%，較2021年8月高位累計下跌24%。

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