moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

標普料撤辣僅刺激一定需求 今年樓價續跌明年始回穩

評級機構標準普爾（S&P Global）發報告，認為香港住宅將於未來1至2年持續供過於求，即使政府撤辣，只會一定地刺激今年的需求，今年樓價將繼續下跌，至明年趨向穩定，流動性緊張的地產商或會大幅減價而影響現金流，削弱盈利能力及槓桿比率。

標普指出，獲評級的發展商擁有強大的流動性，當樓市表現更低迷時，由於銀行將專注服務優質貸款方，可使相關發展商免受未有評級發展商所面對的流動性壓力。

該行去年11月預期，由於房地產供應增加及高利率，今年樓價將下跌5至10%。截至今年2月底，樓價較2023年底下跌約1%，較2021年8月高位累計下跌24%。

其他報道

協合新能源去年多賺一成 末期息3.5仙

傳多地關店 盒馬：上半年關閉6至7間門市 逾360間店正常運作

買方未支付按金  華億金控取消出售華億證券等交易  

半日沽空金額減37% 恒生中國企業沽空增5倍

調查：本港中小企料成本上漲為今年主要挑戰 三成企業曾遭黑客入侵

恒指半日升376點 京東升9% 北水15日流入 金價創紀錄新高

遭葉劉斥「典型商人」 沒錢賺就唱衰香港 羅奇：我十幾年前已退休

港元拆息個別發展 1個月HIBOR無升跌 1周、兩周息見逾1個月低

貝索斯踢走馬斯克 重奪首富寶座

OpenAI對馬斯克提訴 感到難過

碧咸親家佩爾茨轟迪士尼： 停止拍續集 尋求新IP製作電影

富瑞：「國家隊」兩會後或放緩入市

加拿大一退休金裁減香港10%員工

招商局集團據報擬購電盈光纖業務

大摩：人大最新措施仍不足以提振經濟

恒指高開4點 科指跌0.1% 京東升1% 聯想跌2%

大摩：外資流入狀況短期內或不會顯著改善 股市波動性或會上升

港股ADR升13點 夜期低水27點 創科、澳博等業績 美期升亞股跌

美股見逾兩周低及連跌兩日 道指跌404點 比特幣升穿69000美元後回吐

北水持建行 減持中手游

 