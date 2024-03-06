評級機構標準普爾（S&P Global）發報告，認為香港住宅將於未來1至2年持續供過於求，即使政府撤辣，只會一定地刺激今年的需求，今年樓價將繼續下跌，至明年趨向穩定，流動性緊張的地產商或會大幅減價而影響現金流，削弱盈利能力及槓桿比率。
標普指出，獲評級的發展商擁有強大的流動性，當樓市表現更低迷時，由於銀行將專注服務優質貸款方，可使相關發展商免受未有評級發展商所面對的流動性壓力。
該行去年11月預期，由於房地產供應增加及高利率，今年樓價將下跌5至10%。截至今年2月底，樓價較2023年底下跌約1%，較2021年8月高位累計下跌24%。
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