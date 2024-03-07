金管局副總裁李達志表示，為配合項目進行，將準備成立wCBDC架構工作小組，邀請銀行、科技公司、CBDC專家小組成員，以及本地或外地數碼資產行業內的科技公司參與，共同決定沙盒內定立標準。李達志續指，該互通平台日後亦有待擴展至數碼港元及穩定幣。

金管局首席金融科技總監周惠強表示，該wCBDC架構工作小組目的旨在建立互通介面，討論其介面技術性及互聯互通的標準，並接收業界對於互通介面的具體要求及所具備的功能，該局亦定立務求於6月底完成建立沙盒的初期目標。周曉強續指，待沙盒完成後，該局則會進行wCBDC實際使用案例。

科大商學院院長譚嘉因教授表示，金管局推行wCBDC項目，將有利推動香港代幣化市場的發展，標誌香港透過金融科技應用提升金融基建的重要一步。批發層面央行數碼貨幣實現銀行同業之間暢順地進行代幣化貨幣結算，其優點包括藉著將代幣化存款及代幣化實物資產整合到可編程平台，令交易更加快捷方便、成本更低，於設計各種創新交易安排方面亦可有更大彈性。該項目的重點是wCBDC「沙盒」，將為各式代幣化用例提供研究及測試平台。

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