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中石化油服去年多賺23.8%至5.89億人幣

中石化油服（1033）公布2023年主要財務數據，期內營業總收入799.81億元（人民幣，下同），較上年同期增加8.4%，營業利潤9億元，較上年同期增加22.9%。歸屬於上市公司股東的淨利潤5.89億元，按年上升23.8%，扣除非經常性損益的淨利潤為3.59億元，按年降7.7%。每股盈利0.031元，按年增23.8%。

中石化油服公告稱，2023年，國際原油價格總體保持在中高價位，油公司繼續加大上遊勘探開發投資，油田服務行業持續回暖。受此影響，公司主要專業工作量和隊伍動用率均有不同程度提升。

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