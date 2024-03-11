虎視傳媒（1163）發盈警，預期截至2023年全年錄得凈虧損約1000萬至1200萬元（人民幣，下同），而2022年同期純利約為910萬元。
虎視傳媒董事會認為，期內由盈轉虧主要歸因於集團擴大了遊戲研發專業人才團隊，從而導致報告期內的研發費用增加；集團對應收一名客戶可能無法收回的賬款全額計提減值，導致報告期內的資產減值損失增加；因全球經濟持續低迷，廣告需求疲軟，為鼓勵客戶加大魔告投放力度，本集團給予客戶更優惠的價格政策，導致報告期內廣告開支增加，而毛利下降。
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