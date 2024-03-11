路勁指，於年內錄得此虧損，主要受房地產市場整體低迷及行業經營環境嚴峻所影響，導致中國內地及香港的房地產項目交付面積下跌及利潤率大 幅下滑和物業與相關資產減值撥備增加；及年內人民幣持續貶值而錄得匯兌虧損約6.6億元。

集團將於本月刊發業績，股份今日升0.72%，報1.39元。

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