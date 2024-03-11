按行業分析，業務收益現時動向指數雖低於50的分界線，但大部分統計調查涵蓋的行業的相關指數在今年2月較1月有所上升，特別是進出口貿易業（從42.6上升至43.8）及商用服務業（從48.4上升至49.2）。進出口貿易業新訂單的現時動向指數從今年1月的43.2上升至今年2月的43.8，而未來一個月（即3月）的新訂單展望動向指數為46.2。

政府發言人表示，中小企的整體營商氣氛及其對未來一個月業務情況的預期於2月有所改善。整體就業情況大致平穩。發言人指出，複雜的外圍環境短期內可能會繼續影響營商氣氛。不過，經濟繼續增長，以及金融狀況可能在年內稍後時間放鬆，應會為營商氣氛帶來支持。政府會密切監察相關情況。

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