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「戶戶學院」開設廣東話課程

戶戶送（Deliveroo）宣布，將擴充「戶戶學院」的網上課程選擇，為逾1萬名外送專員及其家人免費提供超過1500個網上課程。另外，戶戶送全球市場夥拍網上教育平台Lynx Educate，透過OpenClassrooms及由香港教育大學支持的CanToLearn提供一系列課程。當中 CanToLearn 課程旨在提升非廣東話母語外送專員的語言技能，增加他們的歸屬感及成就感。

戶戶送稱，公司致力為任何背景的所有外送專員提供進修機會。CanToLearn將幫助非廣東話母語人士掌握基本語文能力，無縫融入香港多元文化之中。

戶戶送又指，CanToLearn試點計劃將於 3 月開始，預計吸引50名非廣東話母語的外送專員報讀，該課程將使外送專員學習粵語的基本原理，並於日常工作中應用，以增強他們使用廣東話的信心，應付香港不同客戶情景。此外，外送專員及其家人可報讀戶戶學院如Web Developer - Skills Bootcamp等更進階的職業和學術課程，獲取更高的認證資格。

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