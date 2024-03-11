塗鴉智能（2391）公布，去年全年收入按年升10.5%至2.3億美元，期內淨虧損為6031.5萬美元，按年有所收窄，經調整盈利為2043.8萬美元，按年由虧轉盈。
集團物聯網平台即服務（PaaS）收入為1.677億元，同比上升約9.7%；軟件即服務（SaaS）及其他收入為3580萬美元，按年升20%。集團指出，PaaS收入增長主要由於下游庫存積壓的緩解和全球經濟的改善，以及集團為應對宏觀經濟不利因素所採取的有效客戶聚焦及產品增厚策略。此外，SaaS及其他收入增長主要由於雲軟件產品的收入增加。
集團預期，通脹表現將影響可選消費電子產品的支出；下游庫存水準將持續正常化，這將為下游智能設備製造商、品牌和零售渠道提供更大的靈活性和韌性，可重振其對智能業務的投入。
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