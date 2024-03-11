現代牙科（3600）發盈喜，公告稱截至2023年12月31日止，各項營運收益均按年創新高。全年預期收益31.25億元至32.25億元，較2022年同期增加約增加約10.4%至14.0%，EBITDA預期將介乎6.75億元至7.5億元，較2022年同期增加約45.8%至52.3%，而純利預期將介乎3.9億元至4.1億元，按年增加約76.5%至85.5%。
現代牙科稱，集團收益創新高原因為牙科行業數碼化趨勢加快，銷量及市場份額增加；由於宏觀經濟環境持續帶來挑戰，對競爭對手構成負面影響；集團多元化策略及全面的產品組合（包括高價牙科治療及具成本效益的牙科治療）令集團獲得新客戶及增加市場份額，從而把握市場機遇。而EBITDA及純利均創新高主要由於營運效率提升，及由於牙科行業數碼化趨勢推動數碼化解決方案個案比例增加所致。
其他報道
恒指收市升234點 北水第18日流入1年最長 南水流入一周最多
倫交所接受比特幣和以太坊ETN申請 比特幣升穿71000美元創紀錄新高
Bowtie伙中大推出「醫保+健康」附加保障 不論年齡性別劃一月費200元
TVB優酷再簽合作框架協議 股價曾飈13% 預告《新聞女王2》明年初拍攝
富衛額外收購馬來西亞業務21%股權 為FWD Takaful Berhad主要股東