現代牙科稱，集團收益創新高原因為牙科行業數碼化趨勢加快，銷量及市場份額增加；由於宏觀經濟環境持續帶來挑戰，對競爭對手構成負面影響；集團多元化策略及全面的產品組合（包括高價牙科治療及具成本效益的牙科治療）令集團獲得新客戶及增加市場份額，從而把握市場機遇。而EBITDA及純利均創新高主要由於營運效率提升，及由於牙科行業數碼化趨勢推動數碼化解決方案個案比例增加所致。

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