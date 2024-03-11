李雲澤表示，截至去年底，內地商業銀行不良貸款率為1.6%，撥備覆蓋率為205%，資本充足率為15%，保險償付能力充足率為197%，在國際和國內監管標準，內地金融業指標均處於健康區間。

李雲澤又指，當局在應對風險有充足的資源和條件，內地銀行業保險業資本和撥備總額超過50萬億元人民幣，還有金融穩定保障基金、行業保障基金，而當局防範處置風險的工具和手段更加豐富，尤其去年中央金融工作會後，相關工作機制也進一步健全，完全有信心、有條件、有能力維護國家的金融安全。

至於下一步，李雲澤指當局將進一步健全涵蓋源頭治理、早期糾正、恢復處置的全流程防控機制，做到對風險早識別、早預警、早暴露、早處置；因地制宜、分類施策、精準拆彈，積極化解存量，堅決遏制增量，持續推動高風險中小金融機構改革化險，同時把握好風險處置的時度效，避免出現處置風險的風險，確保經濟社會大局穩定。

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