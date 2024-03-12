香港貨櫃碼頭持份者之一的九龍倉集團（0004），面對本港的吞吐量下跌，集團主席吳天海形容情況嚴重，並謂香港的碼頭由20年前排名前列，南沙港仍未成型，深圳港亦剛起步，到今日後者已承接很多貨櫃量。香港的貨櫃港已經跌至十大榜尾，並面對區內競爭加劇，他見不到短期內的情況會改善，甚至預見還會進一步惡化。
他說，在巴拿馬及蘇伊士運河附近航道遇到不同問題下，航運通路未能夠暢通運作，並令供應鏈要重新執位，在過程中，香港的貨櫃港受到影響，致「失多於得」。同時，他有見，全球貨櫃輪公司已經呈現半壟斷狀態，在少數大型船公司攤佔很大市場佔有率同時，當中更有二至三間貨櫃船公司宣布重組聯盟，並計劃在之後重新編排航線。影響所及，他說：「香港又是輸家」，目前他們仍然爭取中，希望最終不會影響香港的貨櫃港地位，甚至可以推動貨運增長。
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面對新的轉變，吳天海指，對貨櫃碼頭業務持比較悲觀態度，業界希望得到政府及業界合作，令香港的貨櫃碼頭競爭力加強。在業績簡布時，該集團的管理層亦指，旗下經營貨櫃碼頭的現代貨箱正提升處理能力及效益，並提升競爭力。
此外，九倉近年亦持有龐大投資組合，吳天海表示，集團已陸續減少投資，目的是投資高息股爭取股息收入及股價增值，單是去年度已賺取20億元股息。集團選擇投資時會很選擇性，繼續投資高股息及穩健的公司。
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