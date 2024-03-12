moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

吳天海：香港貨櫃碼頭經營或再惡化  航運巨企聯盟重組航線香港或成輸家 

香港貨櫃碼頭持份者之一的九龍倉集團（0004），面對本港的吞吐量下跌，集團主席吳天海形容情況嚴重，並謂香港的碼頭由20年前排名前列，南沙港仍未成型，深圳港亦剛起步，到今日後者已承接很多貨櫃量。香港的貨櫃港已經跌至十大榜尾，並面對區內競爭加劇，他見不到短期內的情況會改善，甚至預見還會進一步惡化。

他說，在巴拿馬及蘇伊士運河附近航道遇到不同問題下，航運通路未能夠暢通運作，並令供應鏈要重新執位，在過程中，香港的貨櫃港受到影響，致「失多於得」。同時，他有見，全球貨櫃輪公司已經呈現半壟斷狀態，在少數大型船公司攤佔很大市場佔有率同時，當中更有二至三間貨櫃船公司宣布重組聯盟，並計劃在之後重新編排航線。影響所及，他說：「香港又是輸家」，目前他們仍然爭取中，希望最終不會影響香港的貨櫃港地位，甚至可以推動貨運增長。

相關報道：吳天海：在港推進發展項目一向全速進行 無關撤辣與否

面對新的轉變，吳天海指，對貨櫃碼頭業務持比較悲觀態度，業界希望得到政府及業界合作，令香港的貨櫃碼頭競爭力加強。在業績簡布時，該集團的管理層亦指，旗下經營貨櫃碼頭的現代貨箱正提升處理能力及效益，並提升競爭力。

此外，九倉近年亦持有龐大投資組合，吳天海表示，集團已陸續減少投資，目的是投資高息股爭取股息收入及股價增值，單是去年度已賺取20億元股息。集團選擇投資時會很選擇性，繼續投資高股息及穩健的公司。

其他報道

美國運通成HKIFF48主力贊助  會員可享購票及兌換門票優惠

圓幣科技計劃推出港元穩定幣HKDR

正業國際發盈警 料去年轉蝕2000萬元人幣

NTT成立創新科技發展聯盟計劃 目標今年推3至5個解決方案

Sincere Watch增能源和化工產品新業務 料本月交易額約1億人幣

佐丹奴劉國權：股東事股東了 公司最重要資產係人

金管局宣布推出穩定幣發行人「沙盒」

Webb：佐丹奴EGM反映董事會及管理層看法有差異 大股東應解釋召開EGM原因

全日沽空金額增51% 國指、科指ETF沽空激增

被指大股東擬提私有化股價飈 李寧：不悉股價升因

恒指升505點重上17000點 成交半年最多 北水趁反彈減少流入

麗年國際盈警 料去年盈利大幅倒退甚至轉蝕300萬元

匯豐銀行委《毒舌大狀》導演吳煒倫拍廣告 說好香港故事

艾德偉宣擬將數字營銷及IP業務比重提高至三成

深成指創板指齊高收滬指獨憔悴 滬深兩市成交續破萬億

國泰：貨運站獲IEnvA可持續發展認證

李寧據報擬私有化李寧 曾升20% 安踏、特步跟升

機管局：去年貨運量升3% 菜鳥智慧港全面運作可增170萬噸空運貨量

陳茂波：香港國際機場很可能再成為全球最繁忙貨運機場

金輝集團去年虧損擴大至2.7億 不派末期息

【有片：埋身擊】等數據 試低位買入歐元

調查：養寵物開支最可達68萬元 最大消費類別為糧食