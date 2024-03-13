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中信國際電訊：旗下澳門電訊按約移交資產後 繼續在自由市場發展

中信國際電訊（1883）管理層今午在業績發布會上表示，過往集團旗下的澳門電訊是以「興建、營運及轉移」（BOT）形式營運，隨著合約完成轉移資產予政府，無論日後是再由澳門電訊或其他人使用有關資產，澳門政府均希望在新機制下可以延續到服務。這與當地發多少個牌照並無直接關係，就算當局改變規則，澳門電訊也不會擔心需要爭奪資產的問題，只相信未來會更好，並最終由自由市場決定。

管理層又指，集團在澳門的移動電訊市場攤佔份額，仍然錄得增長，並且會為下一輪發展努力。另有見東南亞市場去年的業務比前年有近20%增長，集團會繼續關注當地的業務發展機會，並留意購併促進集團轉型升值的機會。

中信國際電訊亦強調，該集團自上市以來，一直維持派息每年穩定增加，今年全年派息0.253元，按年亦增長3.3%，將來會視業務情況、現金流等考慮，維持派息增長。現時其整體債務，則少於40億元。

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