製鞋商裕元工業（0551）公布，去年純利錄得2.75億美元，按年少賺7.3%，每股基本盈利為17.05美仙，擬派末期息0.7港元，按年不變。
集團期內營業收入78.9億美元，按年倒退12%；由於全球需求疲弱，加上高基數效應，鞋履出貨數下降19.9%至2.183億雙；平均售價提升2.0%至每雙21.34美元，抵銷部分出貨跌幅。截至去年12月底，集團製鞋活動（包括運動╱戶外鞋、休閒鞋及運動涼鞋）總營業收入為46.58億美元，較去年同期減少18.4%。
集團表示，對製造業務長遠前景保持樂觀態度，產業逐步復蘇以及訂單愈趨常態化，對推動未來營收持續增長、提高生產效率及穩健盈利能力抱有信心。
其他報道
中信國際電訊：旗下澳門電訊按約移交資產後 繼續在自由市場發展
寶勝國際去年多賺4.5倍至4.9億人幣 末期息0.012港元
恒指收市跌11點 北水流入增57倍 大市成交1204億 北水佔9.4% 1個月最多
私募股權公司HQ Capital於星設新辦公室 已向當地金管局申牌照
智安投推IncomeUp投資組合 配合減息周期推債券爲主基金
政府：截至2月底約4.4萬人經高才通來港 料計劃每年經濟貢獻達340億元