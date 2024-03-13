集團期內營業收入78.9億美元，按年倒退12%；由於全球需求疲弱，加上高基數效應，鞋履出貨數下降19.9%至2.183億雙；平均售價提升2.0%至每雙21.34美元，抵銷部分出貨跌幅。截至去年12月底，集團製鞋活動（包括運動╱戶外鞋、休閒鞋及運動涼鞋）總營業收入為46.58億美元，較去年同期減少18.4%。

集團表示，對製造業務長遠前景保持樂觀態度，產業逐步復蘇以及訂單愈趨常態化，對推動未來營收持續增長、提高生產效率及穩健盈利能力抱有信心。

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