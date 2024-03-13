經營液體產品碼頭及石化產品貿易的漢思能源（0554）今日公布去年底止業績，全年由盈轉虧，虧損約3512.5萬元，一如去年期內不派末期息。其在業績內披露，其列作非上市股本投資，即持有城巴的Bravo Transport Holdings Ltd（下稱BTHL）約15.56%股權，錄得公允值約7億元，按年增加0.62億元，並佔其總資產的35.8%，比去年同期提高3.5個百分點。
該集團又指，其在去年度從BTHL獲分派股息3889.5萬元，按年增加25.1%。其形容，有關投資具戰略目的。其亦為配合城巴的氫能巴士運營，投資建設的香港第一座加氫站，已於去年11月30日正式投入使用。今年其將繼續關注氫能源相關的技術和應用，繼續參與對於未來有可能用於氫能巴士車的氫能技術，當中包括製氫、儲氫、加氫等方面的研發和投資，以使業務領域，由傳統能源逐步轉向傳統能源與可再生能源並重的模式。漢思今日股價收報0.21元，無升跌，市值約8.31億元。
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