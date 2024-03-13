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富通保險年化保費收入升1.76倍 受惠內地客需求

新創建（0659）旗下富通保險公布去年業務表現，年化保費收入按年上升176%，據保監局數據計算為39.38億元，市場排名上升2位至第10倍。富通保險行政總裁葉文傑表示，在香港與內地恢復通關的支持下，帶動富通保險去年業務亮麗復蘇，內地旅客被壓抑的強勁保險需求於恢復通關後得到釋放，刺激富通保險的年化保費收入顯著增長。

富通指，去年保費收入按年上升2.33倍。據新創建年報顯示，去年保險業務經營溢利為12.05億元，按年上升12%。葉文傑表示，去年排名上升，有賴營銷團隊策略性的部署及母企多元生態圈協同，滿足本地及大灣區客戶所需積極，未來會在產品開發、服務創新及客戶體驗等領域，創造更多價值。

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