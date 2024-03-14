陳榮聲表示，去年內地訪客偏好本港的長期儲蓄保單，因為他們認為長期儲蓄保單是不錯的管理和分散財富的工具，而香港保單則較內地同業優勝。去年內地訪客保單平均保費較疫情前上升，上半年約為2萬美元，下半年則穩定在1.8萬美元。

去年第三和第四季，保監局數據顯示壽險年化新保費按季下跌，不過陳榮聲指友邦的年化新保費和新業務價值，在該兩季皆有上升。對於及後內地訪客業務表現，他指過去內地訪客業務表現，與來港訪客人數有關，去年訪港內地客僅有2018年高峰的約一半，現在返回遊客高位還有空間，加上內地最近16年來首次增加西安和青島兩個自由行來港城市，都是內地訪客來港投保業務持續強勁的訊號。

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