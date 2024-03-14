復活節及五一黃金周長假期即將到來。東薈城名店倉場於 3 月 27 日至 5 月 5 日起獨家推出「Set Me Spree 福袋節慶」，場內精選 35 個國際知名品牌將分階段推出超過 80 款、共 3,000 多個激抵限量福袋，產品類別全面涵蓋名牌服飾、鞋履配飾、戶外運動、美妝護膚及餐飲廚具等，以低至 1 折讓顧客零負擔入手知名品牌商品。