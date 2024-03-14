復活節及五一黃金周長假期即將到來。東薈城名店倉場於 3 月 27 日至 5 月 5 日起獨家推出「Set Me Spree 福袋節慶」，場內精選 35 個國際知名品牌將分階段推出超過 80 款、共 3,000 多個激抵限量福袋，產品類別全面涵蓋名牌服飾、鞋履配飾、戶外運動、美妝護膚及餐飲廚具等，以低至 1 折讓顧客零負擔入手知名品牌商品。
是次參與名店包括 American Eagle、Brooks Brothers、cdf Beauty、City Chain、Coach、Cupping Room Coffee Roasters、Kate Spade、Le Creuset、Levi's、MARC JACOBS、PUMA、Samsonite、 THERMOS 及 Under Armour 等。
東薈城名店倉特別為大家呈獻「加倍幸福賞」，CLUB CG 會員於商場內消費滿指定金額即可換領100元指定餐飲商戶現金券。商場地下更設有超巨型福袋裝置讓大家「打卡」，參加「幸福擔當」打卡比賽即有機會獲得東薈城名店倉 500 元電子購物禮券。此外，透過 TAIKOO+應用程式捕捉及掃瞄場內指定「幸運福袋」二維碼，即可參與「『袋』走幸福」數碼互動遊戲，完成任務即時獲得 Venchi 朱古力及精選餐飲優惠。適逢五一黃金週，訪港旅客最高可獲總值 900 元商場電子購物禮券。
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