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恒指收市跌120點 失17000關 北水流入減 成交仍第3日逾千億

A股跌幅擴大，拖累港股表現，恒指再失17000點關，不過南北水繼續掃貨，南水淨流入64億，近3日最多，北水流入減少，但大市成交仍連續3日逾千億。BIO支持美國法案，藥明系重挫。友邦（1299）新業務價值利潤率按年收窄，曾跌4.93%，見近兩個月最大跌幅。

恒指今早高開38點，高位升127點，低位跌204點，高低波幅332點。金融、非必需消費品、通訊服務、衛生保健股推低大市。上升股份比例為27.51%，下跌為36.82%，無升跌為35.65%。

恒指收市跌120點或0.71%，報16961點，大市成交金額1131億元，較上日減少6.08%，是3月11日929.45億元成交後最少；國指跌25點或0.43%，報5906點。恒生科技指數收報3603點，跌1.44%。

藍籌股成交金額515.18億元，佔大市成交45.55%；科指成份股成交金額216.72億元，佔大市成交19.16%；國指成份股成交金額399.06億元，佔大市成交35.28%。

24隻雙櫃台股，總成交0.26億元人民幣，相當於約0.29億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少9.56%，至70.41億元，佔大市成交6.22%。牛熊證成交金額26.48億元，減少16.72%；窩輪成交金額43.93億元，減少4.63%。

友邦（1299）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。中國銀行（3988）、比亞迪（1211）、中海油（0883）貢獻恒指較多。

藍籌31隻升，48隻下跌，3隻無升跌。紫金礦業（2899）升3.48%，收報15.46元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌13.08%，收報16.08元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，25隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是同程旅行（0780）收報19.88元，升0.91%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報38.2元，跌5.68%。

恒指續高於100天線(16625.56點)。科指曾跌穿100天線(3585.52點)。

北水南下合計淨流入26.02億元，較上日減少77.22%，連續第21日流入，累計流入705.16億元，對上一次連續21日淨流入是2023年4月6日。南水北上合計淨流入64.22億元人民幣，較上日增加309.93%，連續第5日流入，累計流入284.94億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.19%，是3月7日後最大跌幅，當日跌幅為1.84%。低見16878.11點，是3月12日16613.45點後最低。收市報16961.66點，是3月11日後收市新低，當日報16587.57點。連跌2日，累計跌131.84點，對上一次連跌2日是2月29日。第1日陰燭。

科指曾跌最多2.24%，是3月7日後最大跌幅，當日跌幅為2.61%。低見3574.48點，是3月12日3501.75點後最低。收市報3603.83點，是3月11日後收市新低，當日報3482.29點。第1日陰燭。

國指曾跌最多1.01%，是3月7日後最大跌幅，當日跌幅為1.71%。低見5872.55點，是3月12日5760.71點後最低。收市報5906.88點，是3月11日後收市新低，當日報5748.89點。連跌2日，累計跌42.64點，對上一次連跌2日是3月5日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月5日。

午後消息股表現

生物技術行業組織BIO支持美國法案 藥明系重挫。藥明康德（2359）收報44.95元，跌12.12%。藥明生物（2269）收報16.08元，跌13.08%。藥明合聯（2268）收報16.2元，跌18.02%。藥明巨諾－Ｂ（2126）收報2.12元，升4.43%。

友邦（1299）：香港與內地新業務價值今年首兩個月續強勁雙位數增長。收報62.25元，跌4.01%。

東亞證券：網易（9999）去年末季表現不俗 料高增長勢頭今年可延續。收報170.7元，跌0.7%。

東亞證券：國泰（0293）估值具上調空間。收報8.87元，跌3.38%。

新秀麗（1910）：業務潛在價值強大 正評估銀行家意見不評論傳言。收報30.3元，升3.41%。

摩根士丹利：永利（1128）現估值有吸引力 料未來60日內現升勢。收報6.99元，升2.34%。

復星醫藥（2196）伙深圳市引導基金等 組50億人幣生物醫藥產業基金。收報14.96元，無升跌。

太古（0019）去年盈利增逾5倍 派息A股2元 B股0.4元。創52周高，見67.5元，收報67.2元，升1.05%。

太古B（0087）創52周高，見10.6元，收報10.5元，升0.38%。

勝獅貨櫃（0716）去年盈利倒退58% 末期息4仙。收報0.59元，升1.72%。

保利置業（0119）：委任胡在新為執董及董事總經理。收報1.47元，無升跌。

太古地產（1972）去年少賺67% 息0.72元。收報16.46元，升0.86%。

今早及隔晚消息股表現

小米（1810）汽車SU7頂配版價格據報超過30萬人幣。收報14.76元，跌1.07%。

阿里（9988）據報未來3年在韓國投資11億美元。收報73.45元，跌0.74%。

杭州市內買二手樓 不再審核購房人資格。世茂集團（0813）收報0.51元，無升跌。綠城中國（3900）收報6.83元，升2.71%。中海外（0688）收報11.34元，升0.18%。龍湖（0960）收報10.92元，升2.06%。潤地（1109）收報25.4元，升3.25%。

港府據報考慮縮減惡劣天氣下開市計劃 9號或10號風球續停市。港交所（0388）收報248元，跌1.04%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，貝殼－Ｗ（2423）收報37.95元，跌1.94%。中銀航空租賃（2588）收報57.15元，升0.18%。招商局置地（0978）收報0.31元，跌1.59%。招商局商業房託（1503）收報1.29元，升0.78%。法拉帝（9638）收報27元，升1.5%。復星旅遊文化（1992）收報4.27元，跌2.73%。途虎養車（9690）收報11.34元，升8.41%。

友邦（1299）全年多賺12% 息1.1907元 新業務價值略勝預期。收報62.25元，跌4.01%。

紛美（0468）：再收新巨豐請求開股東會提名溫嘉旋一人入局。收報1.93元，跌5.85%。

傳萬科（2202）與保險機構磋商調整債務期限。收報6.16元，升1.32%。

新秀麗（1910）去年多賺33.3%至4.17億美元，第四季純利倒退逾兩成。收報30.3元，升3.41%。

新創建（0659）旗下富通保險年化保費收入升1.76倍 受惠內地客需求。收報6.89元，升0.44%。

漢思能源（0554）披露從城巴收取股息增25%。收報0.21元，無升跌。

裕元工業（0551）去年少賺7.3%至2.75億美元，末期息0.7港元。收報11.4元，升33.49%。

多想雲（6696）盈警，料去年少賺最多六成。收報0.207元，跌3.72%。

B.Duck母企小黃鴨德盈（2250）發盈警，上年財年轉蝕4000萬元。收報1.15元，跌4.96%。

中信國際電訊（1883）：旗下澳門電訊按約移交資產後，繼續在自由市場發展。收報2.74元，跌4.86%。

國泰（0293）延遲運力恢復目標，林紹波：人手短缺為主因。收報8.87元，跌3.38%。

途虎（9690）股價今曾插水44%，禁售股解禁前大批股票存入中央結算。收報11.34元，升8.41%。

靄華押業（1319）1.12億認購私募基金成有限合伙人。收報0.244元，升0.83%。

寶勝國際（3813）去年多賺4.5倍至4.9億人幣，末期息0.012港元。收報0.67元，無升跌。

煤氣（0003）與申能訂戰略合作，推動綠色甲醇及氫能發展。收報5.97元，跌0.67%。

豐德麗（0571）盈警，料中期虧損擴大。收報0.065元，跌1.52%。

軟銀再減持商湯（0020）。收報0.85元，跌4.49%。

越南製造加工出口（0422）去年轉賺169萬美元，不派息。收報0.69元，跌14.81%。

普華和順料（1358）去年多賺33%至55%。創52周高，見0.95元，收報0.93元，升12.05%。

破頂股表現

破頂股包括，中國黃金國際（2099）創上市新高，見48.45元，收報45.35元，升6.21%；中國有色礦業（1258）創上市新高，見6.8元，收報6.54元，升7.21%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見3.08元，收報3元，升6.38%；怡俊集團控股（2442）創上市新高，見2.6元，收報2.49元，升0.4%；佳民集團（8519）創上市新高，見0.75元，收報0.7元，升6.06%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見13.76元，收報13.75元，升0.81%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見29.38元，收報29.24元，升0.14%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見28.68元，收報28.44元，升0.14%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1046.35元，收報1046.35元，升0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1117.2元，收報1117.2元，升0.06%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見548.75元，收報548.75元，升0.01%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1032.05元，收報1032.05元，升0.02%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見175元，收報153.8元，升13.76%；華晨中國（1114）創52周高，見5.02元，收報5.02元，升9.37%；太古（0019）創52周高，見67.5元，收報67.2元，升1.05%；中國財險（2328）創52周高，見11.54元，收報11.2元，升0.72%；靈寶黃金（3330）創52周高，見2.54元，收報2.48元，升5.08%。

破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見5.53元，收報5.41元，升1.5%；中石油（0857）創52周高，見6.53元，收報6.36元，升2.09%；創科實業（0669）創52周高，見102.5元，收報100.3元，升0.96%；華潤電力（0836）創52周高，見18.94元，收報18.9元，升0.85%；紫金礦業（2899）創52周高，見15.98元，收報15.46元，升3.48%；翰森製藥（3692）創52周高，見17.24元，收報15.04元，跌1.57%；。

破底股方面

30隻股份創上市新低，其中十隻包括，新城悅（1755）低見2.35元，收報2.35元，跌7.84%；當代置業（1107）低見0.025元，收報0.029元，跌9.38%；佳兆業健康（0876）低見0.018元，收報0.018元，跌10%；大中華控股（0021）低見0.045元，收報0.056元，升5.66%；匯漢控股（0214）低見0.37元，收報0.41元，跌2.38%；中國高速傳動（0658）低見0.86元，收報0.87元，跌5.43%；聯華超市（0980）低見0.21元，收報0.243元，升7.05%；能源及能量環球（1142）低見0.305元，收報0.305元，跌10.29%；京基金融國際（1468）低見0.072元，收報0.088元，升8.64%；德萊建業（1546）低見0.06元，收報0.065元，無升跌。

38隻股份創52周低，其中十隻包括，華誼騰訊娛樂（0419）低見0.08元，收報0.08元，跌10.11%；渝太地產（0075）低見0.32元，收報0.32元，無升跌；YUSEI（0096）低見0.42元，收報0.42元，無升跌；中國農產品交易（0149）低見0.063元，收報0.069元，升2.99%；萬邦投資（0158）低見84.5元，收報84.5元，跌1.86%；麗新國際（0191）低見0.62元，收報0.69元，跌4.17%；建業實業（0216）低見0.85元，收報0.87元，跌3.33%；博富臨置業（0225）低見5.43元，收報5.43元，無升跌；華信地產財務（0252）低見3.1元，收報3.1元，無升跌；太興置業（0277）低見1.98元，收報1.98元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，傳遞娛樂（1326）收報0.064元，升93.94%；帝國金融集團（8029）收報0.118元，升47.5%；裕元集團（0551）收報11.4元，升33.49%；ＫＦＭ金德（3816）收報0.5元，升33.33%；萬城控股（2892）收報0.5元，升31.58%；東光化工（1702）見52周低1.5元，收報2.18元，升30.54%；維港環保科技（1845）收報0.15元，升30.43%；中國波頓（3318）收報1.12元，升28.74%；首都金融控股（8239）收報0.7元，升27.27%；FUTURE BRIGHT（0703）收報0.215元，升27.22%；靛藍星（8373）收報0.096元，升26.32%。

下跌異動股，包括，世紀集團國際（2113）收報0.07元，跌30.69%；大地國際集團（8130）平上市低位0.01元，收報0.01元，跌23.08%；駿東控股（8277）收報0.08元，跌22.33%；順泰控股（1335）收報0.065元，跌19.75%；威鋮國際（1002）收報0.075元，跌19.35%；積木集團（8187）創52周高，見1.26元，收報0.93元，跌19.13%；藥明合聯（2268）收報16.2元，跌18.02%；唐宮中國（1181）見52周低0.43元，收報0.445元，跌17.59%；鼎立資本（0356）收報0.047元，跌16.07%；實德環球（0487）收報0.106元，跌15.87%；華科資本（1140）收報0.132元，跌15.38%。

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