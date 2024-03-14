友邦（1299）中國內地業務亦自疫後復蘇，新業務價值按年增長20%，單計2月至12月則增28%。內地經濟復蘇近季趨勢放緩，友邦首席執行官兼總裁李源祥表示，該行業務集中在中產及富裕客層，佔友邦中國的新做保費80%，上述客群業務表現強韌，有助該行在不同經濟周期增長，他指去年增長趨勢在今年首兩個月持續。
友邦中國新業務價值利潤率按年下跌18.3個百分點至51.3%，不過下半年較上半年回升2.4個百分點至52.7%，李源祥指他們着重整體新業務價值增長，多於保單銷售總額或利潤率上升。他指利潤率下跌，與產品組合中長期儲蓄保單佔比增加，以及該行在銀保渠道銷售增加。他指友邦與中郵、東亞（0023）加強銀保合作，銀保產品新業務價值率雖低於代理渠道產品，不過現時已提升至30%。
友邦保險區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲則補充，利潤率維持在健康水平，產品組合由保障型向儲蓄型變動，反映內地客戶的偏好改變，除長期儲蓄保單，內地政府推出個人養老保險的稅務優惠，也吸引需要交稅的中產客戶。
友邦去年5月開設河南分公司，10月獲批將石家莊中心支公司升級為分公司，陳榮聲指目前在擴展省分進展良好，預計今年續會新增獲准在一兩個省分開設分公司。
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