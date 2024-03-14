不過，該報告指，儘管香港的排名下降，香港的連通性深度排名在全球181個經濟體系中位列第四，有關指數主要量度一個地區對比其本地經濟活動量，其境外流動量之比例。當中，香港商品進出口方面排名第一，而對外直接投資的進出流量亦居首。報告中，澳門的排名亦有所攀升。另外，佔香港境外流動量比例最高經濟體，中國內地以61%居首，其他流動量遍佈世界各地，主要為大型亞洲經濟體，而美國佔5%、英國佔2%。

報告又提及，中美關係持續減弱，自2016年以來，兩國涉及對方的流動份額下降了大約四分之一。然而，兩國之間的聯繫仍然十分緊密，其流動幾乎超過任何其他國家。俄羅斯和歐洲已經脫鉤，導致俄羅斯的連通性大幅下降，為全球20大經濟體中，歷來錄得的跌幅兩倍多。同時，數據反映全球經濟並沒有在更大範圍內被對立的地緣政治陣型所分割。

同時，新加坡在全球化程度方面位居榜首，荷蘭和愛爾蘭緊随其後。報告顯示，歐洲是世界上全球最緊密聯繫的地區，其次是北美、中東和北非。報告亦顯示，關於全球從全球化轉向區域化的預測尚未（至少目前）在國際流動模式中得到證實。大多數國際流動都穩定進行甚至延伸到更遠的距離，主要地理區域内的流動比例正在下降。在貿易領域，只有北美洲的貿易模式明顯轉向區域化。

DHL Express行政總裁John Pearson表示，是次報告的結果明確地反駁了全球化進程正在倒退的觀點。透過擴大市場和創造機會，全球化使個人、企業和整個國家能夠以獨特方式蓬勃發展。

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