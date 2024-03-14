moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

金管局今日推「數碼港元」先導計劃第二階段

香港金融管理局今日宣布推出「數碼港元」先導計劃第二階段，進一步探討「數碼港元」在香港的創新用例。先導計劃第二階段將更深入研究第一階段的部分試驗，即「數碼港元」可能帶來獨特價值的三個特性，包括可編程性、代幣化及即時交收，並探索在第一階段未包括的新用例。

金管局去年10月完成「數碼港元」先導計劃的第一階段，研究可編程支付、代幣化資產結算及離線支付等多個範疇的本地零售用例。金管局將借助Ensemble項目即將構建的批發層面央行數碼貨幣沙盒，改善「數碼港元」沙盒，使「數碼港元」先導計劃第二階段的參與機構能加快概念驗證原型的設計、開發和測試用例，並推動研究「數碼港元」與其他代幣化貨幣進行銀行同業結算及互通性。

金管局希望繼續探索央行數碼貨幣（CBDC）在未來數碼貨幣趨勢中所扮演的角色，已聯同CBDC專家小組展開多項研究工作，深入探討可編程性、私隱及互通性等議題。金管局未來亦會繼續就CBDC的最新發展與本地及國際持份者緊密合作。

其他報道

騰訊據報接手字節跳動兩個遊戲團隊

DHL全球連通最新報告 香港排名下跌4位 新加坡全球化程度居首

恒指收市跌120點 失17000關 北水流入減 成交仍第3日逾千億

友邦：內地業務以中高端客為主 有助在不同經濟周期增長

林慧虹獲委任為金發局董事會成員

東薈城名店倉推「Set Me Spree 福袋節慶」 35個品牌推逾3000個限量福袋

生物技術行業組織BIO支持美國法案 藥明系重挫

友邦：香港與內地新業務價值今年首兩個月續強勁雙位數增長

東亞證券：網易去年末季表現不俗 料高增長勢頭今年可延續

東亞證券：國泰估值具上調空間

匯豐聯乘 Visa 及港鐵首推乘車優惠 可獲額外 $40「獎賞錢」贏取音樂會

門票

新秀麗：業務潛在價值強大 正評估銀行家意見不評論傳言

摩根士丹利：永利現估值有吸引力 料未來60日內現升勢

報告：去年下半年信用卡信貸結欠增長 因零售及旅遊活動激增

復星醫藥伙深圳市引導基金等 組50億人幣生物醫藥產業基金

【有片：埋身擊】紐約期油有望突破上方阻力 可趁機捕捉突破

太古去年盈利增逾5倍 派息A股2元 B股0.4元

半日沽空金額增34% 盈富沽空增5倍勝獅貨櫃去年盈利倒退58% 末期息4仙

保利置業：委任胡在新為執董及董事總經理

太古地產去年少賺67% 息0.72元

恒指半日跌97點 科指跌1% 成交第3日逾600億元 北水流入24億