香港金融管理局今日宣布推出「數碼港元」先導計劃第二階段，進一步探討「數碼港元」在香港的創新用例。先導計劃第二階段將更深入研究第一階段的部分試驗，即「數碼港元」可能帶來獨特價值的三個特性，包括可編程性、代幣化及即時交收，並探索在第一階段未包括的新用例。
金管局去年10月完成「數碼港元」先導計劃的第一階段，研究可編程支付、代幣化資產結算及離線支付等多個範疇的本地零售用例。金管局將借助Ensemble項目即將構建的批發層面央行數碼貨幣沙盒，改善「數碼港元」沙盒，使「數碼港元」先導計劃第二階段的參與機構能加快概念驗證原型的設計、開發和測試用例，並推動研究「數碼港元」與其他代幣化貨幣進行銀行同業結算及互通性。
金管局希望繼續探索央行數碼貨幣（CBDC）在未來數碼貨幣趨勢中所扮演的角色，已聯同CBDC專家小組展開多項研究工作，深入探討可編程性、私隱及互通性等議題。金管局未來亦會繼續就CBDC的最新發展與本地及國際持份者緊密合作。
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