調查發現，今年受訪消費品市場、專業服務以及地產行業的高管，預期減少員工人數的比例，分別達23%、26%及15%，而上述行業高管預期減少員工人數，於去年分別的8%、4%及10%，按年增加15個百分點、22個百分點及5個百分點。

蕭維強解釋，高息環境下令房地產行業增挑戰，但港府已推行取消置業印花稅等，推動房地產行業發展。專業服務方面，專業服務受到市場的實際交易量減少而受壓，但港府推行一系列措施刺激經濟如減少印花稅，冀市場的成交量能略有回升。

至於消費品市場行業方面，蕭維強提到調查於去年1月起進行，當時因新冠疫情的社交限制開始取消，而消費品市場行業略為高估香港零售消費反彈情况，或增加了不必要的人手令其數字增加。

香港受訪者對於其加薪展望保持樂觀，有約78%表示預期今年會獲得加薪，較去年預期加薪的比例74%有所增加。而有35%香港受訪者預期今年加薪3%至5%，有18%表示料今年薪金不變，而預期加薪6%至9%和預期加薪10%至15%則各佔12%。

畢馬威委託YouGov進行於今年1月2日至14日進行網上調查，約1103名商界管理級和專業人士參與是次調查，當中香港及中國內地受訪者分別有552名和551名。

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