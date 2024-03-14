moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

調查發現今年高級管理層預期員工人數減少比例略增

畢馬威發布《2024年香港高管人員薪酬展望》調查，約82%受訪高級管理層預期今年員工人數或增加，而料員工人數減少的佔比達14%，較去年的11%增3個百分點。畢馬威中國個人服務合伙人蕭維強表示，今年受訪高管預期員工人數減少的比例達16%，較去年的8%有所上升，而當中消費品市場板塊、專業服務及地產板塊招募意欲較為疲軟。

調查發現，今年受訪消費品市場、專業服務以及地產行業的高管，預期減少員工人數的比例，分別達23%、26%及15%，而上述行業高管預期減少員工人數，於去年分別的8%、4%及10%，按年增加15個百分點、22個百分點及5個百分點。

蕭維強解釋，高息環境下令房地產行業增挑戰，但港府已推行取消置業印花稅等，推動房地產行業發展。專業服務方面，專業服務受到市場的實際交易量減少而受壓，但港府推行一系列措施刺激經濟如減少印花稅，冀市場的成交量能略有回升。

至於消費品市場行業方面，蕭維強提到調查於去年1月起進行，當時因新冠疫情的社交限制開始取消，而消費品市場行業略為高估香港零售消費反彈情况，或增加了不必要的人手令其數字增加。

香港受訪者對於其加薪展望保持樂觀，有約78%表示預期今年會獲得加薪，較去年預期加薪的比例74%有所增加。而有35%香港受訪者預期今年加薪3%至5%，有18%表示料今年薪金不變，而預期加薪6%至9%和預期加薪10%至15%則各佔12%。

畢馬威委託YouGov進行於今年1月2日至14日進行網上調查，約1103名商界管理級和專業人士參與是次調查，當中香港及中國內地受訪者分別有552名和551名。

其他報道

據報內地排查中資駐港分支城投美元債持倉詳情

全日沽空金額減2% 比率維持19% 盈富沽空減3%

金管局今日推「數碼港元」先導計劃第二階段

今日為除牌死線  鍾培生家族華廈置業 ︰未就復牌指引取得任何進展

騰訊據報接手字節跳動兩個遊戲團隊

DHL全球連通最新報告 香港排名下跌4位 新加坡全球化程度居首

恒指收市跌120點 失17000關 北水流入減 成交仍第3日逾千億

友邦：內地業務以中高端客為主 有助在不同經濟周期增長

林慧虹獲委任為金發局董事會成員

東薈城名店倉推「Set Me Spree 福袋節慶」 35個品牌推逾3000個限量福袋

生物技術行業組織BIO支持美國法案 藥明系重挫

友邦：香港與內地新業務價值今年首兩個月續強勁雙位數增長

東亞證券：網易去年末季表現不俗 料高增長勢頭今年可延續

東亞證券：國泰估值具上調空間

匯豐聯乘 Visa 及港鐵首推乘車優惠 可獲額外 $40「獎賞錢」贏取音樂會

門票

新秀麗：業務潛在價值強大 正評估銀行家意見不評論傳言

摩根士丹利：永利現估值有吸引力 料未來60日內現升勢

報告：去年下半年信用卡信貸結欠增長 因零售及旅遊活動激增

復星醫藥伙深圳市引導基金等 組50億人幣生物醫藥產業基金

【有片：埋身擊】紐約期油有望突破上方阻力 可趁機捕捉突破

太古去年盈利增逾5倍 派息A股2元 B股0.4元