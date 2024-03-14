微博（9898）公布截至去年第四季業績，期內純利為8320萬（美元，下同），按年下跌41.35%；淨收入按年升3%至4.637億元。集團期內經調整純利為7640萬元，按年下跌57.2%，每股攤薄盈利為0.31元，擬派特別現金股息0.82元。
去年全年計，集團淨收入按年下跌4%至17.36億元，純利為3.426億元，按年升3倍；經調整純利為4.506億元，按年下跌16.6%。截至去年12月，集團活躍用戶數為5.98億，按年淨增加約1,100萬用戶，移動端用戶佔月活躍用戶數的95%；日均活躍用戶數為2.57億，按年淨增加約500萬用戶。
集團去年第四廣告及營銷收入按年升3%至4.037億元；增值服務收入按年亦增加4%至5990萬元，主要由於遊戲相關的收入增加。
微博首席執行官王高飛表示，去年廣告業務逐步恢復，上季呈現穩健表現，集團持續專注於運營效率及財務紀律，去年經營現金流穩健增長。
微博今日績前收市報77.1港元，升0.46%。
其他報道
今日為除牌死線 鍾培生家族華廈置業 ︰未就復牌指引取得任何進展
DHL全球連通最新報告 香港排名下跌4位 新加坡全球化程度居首
恒指收市跌120點 失17000關 北水流入減 成交仍第3日逾千億
東薈城名店倉推「Set Me Spree 福袋節慶」 35個品牌推逾3000個限量福袋
匯豐聯乘 Visa 及港鐵首推乘車優惠 可獲額外 $40「獎賞錢」贏取音樂會