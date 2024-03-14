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微博上季經調整純利跌57%至7640萬美元 派特別息0.82美元

微博（9898）公布截至去年第四季業績，期內純利為8320萬（美元，下同），按年下跌41.35%；淨收入按年升3%至4.637億元。集團期內經調整純利為7640萬元，按年下跌57.2%，每股攤薄盈利為0.31元，擬派特別現金股息0.82元。

去年全年計，集團淨收入按年下跌4%至17.36億元，純利為3.426億元，按年升3倍；經調整純利為4.506億元，按年下跌16.6%。截至去年12月，集團活躍用戶數為5.98億，按年淨增加約1,100萬用戶，移動端用戶佔月活躍用戶數的95%；日均活躍用戶數為2.57億，按年淨增加約500萬用戶。

集團去年第四廣告及營銷收入按年升3%至4.037億元；增值服務收入按年亦增加4%至5990萬元，主要由於遊戲相關的收入增加。

微博首席執行官王高飛表示，去年廣告業務逐步恢復，上季呈現穩健表現，集團持續專注於運營效率及財務紀律，去年經營現金流穩健增長。

微博今日績前收市報77.1港元，升0.46%。

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