彭國邦稱，他們會在深圳參與新的酒店投資，並且正在尋求合適的零售項目用地。在內地參與的寫字樓項目，則多為罕有並具質素的位置，當中上海興業太古匯的寫字樓更在持續需求帶動下，錄得98%出租率。他們亦會在北京頣堤港興建第二期寫字樓，並看好當地中長期寫字樓的需求。在港方面，他們會聚焦於太古廣場及太古坊等項目發展上，涉資約300億元。新的太古坊二座出租率亦達62%，有信心憑該項目的質素，在今年餘下時間進一步提高出租率。

儘管太地因應投資物業的公平值出現負值，但是集團發展及估價董事馬淑貞指出，這只在法定匯報顯示出來的情況而已，在現金營運角度而言並無影響，並對集團在中港及東南亞地區的發展長遠具有信心。集團亦對港府新一輪「撤辣」措施感到鼓舞，旗下在港的發展項目星街8號的 EIGHT STAR STREET，已售出95%單位，並正在處理餘下兩個單位銷售。 他們對租務市場後市保持審慎態度。

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