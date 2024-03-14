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太古地產續在內地一線城市物色新投資項目

太古股份（A股：0019）、（B股：0087）旗下地產業務旗艦太古地產（1972），早年啟動的1000億元投資大計，身兼兩家公司主席的白德利表示，當中有一半會在內地投資。太古地產行政總裁彭國邦稱，他們會繼續在內地的一線城市及新興的一線城市繼續物色零售項目，當中涵蓋大灣區，並留意區內廣州及深圳的投資機會。

彭國邦稱，他們會在深圳參與新的酒店投資，並且正在尋求合適的零售項目用地。在內地參與的寫字樓項目，則多為罕有並具質素的位置，當中上海興業太古匯的寫字樓更在持續需求帶動下，錄得98%出租率。他們亦會在北京頣堤港興建第二期寫字樓，並看好當地中長期寫字樓的需求。在港方面，他們會聚焦於太古廣場及太古坊等項目發展上，涉資約300億元。新的太古坊二座出租率亦達62%，有信心憑該項目的質素，在今年餘下時間進一步提高出租率。

儘管太地因應投資物業的公平值出現負值，但是集團發展及估價董事馬淑貞指出，這只在法定匯報顯示出來的情況而已，在現金營運角度而言並無影響，並對集團在中港及東南亞地區的發展長遠具有信心。集團亦對港府新一輪「撤辣」措施感到鼓舞，旗下在港的發展項目星街8號的 EIGHT STAR STREET，已售出95%單位，並正在處理餘下兩個單位銷售。 他們對租務市場後市保持審慎態度。

 

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