摩根大通總裁丹尼爾·平托(Daniel Pinto)接受《南華早報》訪問時表示，該行對香港充滿信心，將繼續投資香港，認為香將能夠在經濟周期逆轉時復蘇，發揮其作為全球第二大經濟體金融中心的潛力。
Pinto表示:「中國是世界第二大經濟體，它將創造機會，這些機會出現的速度快慢取決於在這個周期的哪一部分中保持謹慎。」
Pinto認為，中國仍有增長空間，因為內地的銀行業務與經濟規模「不成比例」，他又指，香港將繼續成為增長的一部分。Pinto指，內地有明顯的增長潛力，港府需要維持國際金融中心的投資環境，並為外國公司和本地公司持續發展創造條件。
Pinto又指，地緣政治起伏取決於對話多寡，當美國總統拜登和中國國家主席習近平在三藩市會面，並兩國之間商業關係的重要性達成一致看法時，緊張局勢就會消失。
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