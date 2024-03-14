昇柏控股解釋，因物業市場持續低迷，導致集團於去年無法補充足夠的新室內裝飾及特殊項目訂單，去年收益較2022年跌30%至35%。而收益減少亦因現有項目的工作進度頻繁受地盤交接延遲及項目設計更改干擾，而其影響亦較2022年更為顯注。

集團續解釋，集團盈轉虧亦因去年與富勤保險（ 香港）訴訟案件支付訟費而有所撥備，同時支援訴訟及仲裁案件產生更多行政成本。另外，集團亦於2022年得到港府保就業計劃一次性補貼。

昇柏控股亦提到，2022年錄得純利亦因出售香港物業及設施管理業務，而錄得4.38億元的溢利。

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