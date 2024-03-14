集團去年收益為9.61億元，按年跌近51%﹔集團從電子零件業務獲得大部分收益，但電子零件業務在2023年收益按年減少約51.1%至約9.54億元，並錄得毛損約3580萬港元。

集團指，收益減少主要是由於平均售價及銷量下降。平均售價下跌，低於庫存價格，導致錄得毛損約3560萬元。

集團預計，新能源領域，即包括電動汽車或智能汽車及光伏儲能的快速發展將帶動相關電子產品的需求大幅增加。為抓住有關機會，集團計劃於內地投資工廠以提供額外增值服務，例如支援、修改、組裝、封裝及測試服務，以滿足客戶於購買產品後的特定需求。

此外，集團旨在取得其他上游生產商的額外授權經銷權以擴大其產品組合及提高其盈利能力。

集團資本負債率為約19.7%，按年升1.4個百分點﹔現金及現金等值項目約為1950萬港元。

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