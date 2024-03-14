moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

世茂24.57億元向合作方售坪山區商住項目六成權益

內房世茂集團（0813）再賣資產自救，世茂今晚公布，以24.57億元人民幣（下同）向合作方「深圳市坪山城投置業有限公司」出售位於深圳市坪山區的住宅及商業綜合開發項目。於出售事項完成後，世茂將不再於項目持有任何權益。世茂預期將錄變現出售虧損約4.25億元，出售所得款項將用作推進集團項目復工施工。

據公告，今次世茂賣的坪山區的住宅及商業綜合開發項目，是由世茂及「深圳市坪山城投置業有限公司」分別持有6成及4成權益，世茂所銷售股份相當於項目公司的60%股權，而銷售債權為第二賣方持有項目公司的債權約5.86億元。

項目佔地面積約為3.07萬平方米。第一期720個單位的公寓大樓已竣工並可供銷售。目前第一期開發項目的228個單位尚未售出。該項目的第二期包括一幢建築面積11萬平方米的甲級寫字樓及建築面積約3.69萬平方米的商業綜合體，已自2021年年底起暫停施工。

集團指，由於該項目的持續開發需要訂約各方進一步投資，鑒於公司目前的流動資金問題，公司無法再進一步投資及支持該項目的持續開發。出售事項可盤活集團項目，促進該項目復工施工。

其他報道

昇柏控股發盈警 料去年最多虧損1700萬元

澳門審議民航活動法 澳門航空領新牌須提交5年計劃

太古：未來會留意中國東南亞醫療保健投資  看好東南亞可樂業務增長空間  

華潤置地分拆REIT今深交所上市 籌69.02億人幣

貝殼去年轉賺59億人幣 派末期息0.117美元

消息人士：周企無意改變佐丹奴派息水平 多次與管理層溝通未獲正視

茶顏悅色據報已選定中金公司及摩根士丹利負責來港上市

摩根大通：對香港充滿信心 將繼續投資本港

太古地產續在內地一線城市物色新投資項目

順豐房託去年可分派收入升近4% 每基金單位分派0.2866元

微博上季經調整純利跌57%至7640萬美元 派特別息0.82美元

中銀航空租賃稅後淨利潤達7.64億美元 派末期股息0.2721美元

調查發現今年高級管理層預期員工人數減少比例略增

星島料全年虧損減少至不多於5000萬元

據報內地排查中資駐港分支城投美元債持倉詳情

全日沽空金額減2% 比率維持19% 盈富沽空減3%

金管局今日推「數碼港元」先導計劃第二階段

今日為除牌死線  鍾培生家族華廈置業 ︰未就復牌指引取得任何進展

騰訊據報接手字節跳動兩個遊戲團隊

DHL全球連通最新報告 香港排名下跌4位 新加坡全球化程度居首

恒指收市跌120點 失17000關 北水流入減 成交仍第3日逾千億

友邦：內地業務以中高端客為主 有助在不同經濟周期增長

林慧虹獲委任為金發局董事會成員