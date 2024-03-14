據公告，今次世茂賣的坪山區的住宅及商業綜合開發項目，是由世茂及「深圳市坪山城投置業有限公司」分別持有6成及4成權益，世茂所銷售股份相當於項目公司的60%股權，而銷售債權為第二賣方持有項目公司的債權約5.86億元。

項目佔地面積約為3.07萬平方米。第一期720個單位的公寓大樓已竣工並可供銷售。目前第一期開發項目的228個單位尚未售出。該項目的第二期包括一幢建築面積11萬平方米的甲級寫字樓及建築面積約3.69萬平方米的商業綜合體，已自2021年年底起暫停施工。

集團指，由於該項目的持續開發需要訂約各方進一步投資，鑒於公司目前的流動資金問題，公司無法再進一步投資及支持該項目的持續開發。出售事項可盤活集團項目，促進該項目復工施工。

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